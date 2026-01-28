Hauswagen incorpora supervisor o supervisora de ventas

La concesionaria Hauswagen anunció la apertura de una búsqueda laboral para incorporar un supervisor o supervisora de ventas a su equipo de trabajo.

Los requisitos para el puesto incluyen contar con perfil comercial, experiencia previa en coordinación de equipos, disponibilidad horaria full time y movilidad propia.

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae por correo electrónico a la dirección [email protected], indicando en el asunto: SUPERVISOR DE VENTAS.