Hauswagen incorpora supervisor o supervisora de ventas
La concesionaria Hauswagen anunció la apertura de una búsqueda laboral para incorporar un supervisor o supervisora de ventas a su equipo de trabajo.
Los requisitos para el puesto incluyen contar con perfil comercial, experiencia previa en coordinación de equipos, disponibilidad horaria full time y movilidad propia.
Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae por correo electrónico a la dirección [email protected], indicando en el asunto: SUPERVISOR DE VENTAS.