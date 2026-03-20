El concejal González visitó el Cerro del Diablo y presentó un pedido de informes por su estado

El concejal de la Unión Cívica Radical Francisco González visitó este viernes el Cerro del Diablo, un espacio municipal ubicado en Sierras Bayas, tras recibir planteos de vecinos preocupados por la situación del lugar. Como resultado de la recorrida, el bloque radical presentó un pedido de informes en el Honorable Concejo Deliberante.

González explicó lo que encontró al llegar: «Nos acercamos al Cerro del Diablo para conocer qué es lo que sucede. Nos encontramos con presencia de animales, el acceso alambrado, escombros tirados y pastizales sumamente crecidos».

El concejal señaló que la situación configura un uso privado de un espacio público, y destacó el origen ciudadano del reclamo: «Queremos saber qué es lo que pasa, por lo cual presentamos un pedido de informes para conocer la situación y ver si se puede esclarecer esto. Los vecinos nos hicieron llegar este planteo ya que quieren conocer a qué se debe este suceso».