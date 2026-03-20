A 50 años del golpe, el HCD de Olavarría sesionará en Monte Pelloni

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría realizará el próximo martes 24 de marzo una sesión especial en Monte Pelloni, convocada por Decreto 013/26, con inicio a las 11 de la mañana.

Por falta de conectividad a internet en el lugar, la sesión será grabada y posteriormente subida al canal de YouTube del HCD.

La agenda, impulsada en su totalidad por el bloque Fuerza Patria, es extensa y variada en sus formatos.

Se tratará la declaración del año 2026 como «Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última dictadura cívico-militar», junto a una comunicación reafirmando el compromiso con la democracia, el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos.

En materia de declaraciones de interés legislativo municipal, el cuerpo considerará el libro «Desde las sombras del tiempo. Ecos del recuerdo sobre crímenes de lesa humanidad. Mega juicio en la zona centro bonaerense»; el proyecto «Circuitos de la Memoria» de la Secretaría de Derechos Humanos de SUTEBA Olavarría; el trabajo periodístico «La Huerta», de la licenciada María Soledad Restivo; y el cronograma de actividades «Olavarría, 50 años de Memoria, Verdad y Justicia».

Finalmente, se tratará también un proyecto de resolución para reconocer y honrar el Informe de la Memoria de Olavarría, presentado hace 25 años por la Comisión Especial de la Memoria.