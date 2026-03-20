Los judiciales bonaerenses aceptaron por amplia mayoría la propuesta salarial del 9%

Las asambleas de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizadas este jueves en las 20 departamentales de la provincia resolvieron por amplia mayoría aceptar la propuesta salarial presentada en la última reunión paritaria. El incremento acordado es del 9% para el período febrero-marzo-abril, calculado sobre la base de enero de 2026.

El aumento se compone de tres tramos: un 1,5% de incremento consolidado correspondiente al adelanto otorgado en febrero a cuenta de futuros aumentos; un 5% en el mes de marzo, calculado sobre base enero 2026; y un 2,5% en abril, también sobre la misma base. El acuerdo incorpora además una cláusula de monitoreo en mayo y una reapertura de la negociación en junio, en función de la evolución de los indicadores económicos.

En las mismas asambleas, por amplísima mayoría, los trabajadores expresaron su rechazo a la Suprema Corte por la falta de solución en la implementación de la subcategoría E para los cargos de menor antigüedad del escalafón, y reclamaron la inclusión de jubilados y pensionados judiciales en el Acuerdo 4093 de subcategorías. En ese marco, se mandató a la Comisión Directiva Provincial a definir en los próximos días medidas de acción directa para exigir respuestas al máximo tribunal bonaerense.

Las asambleas también expresaron su rechazo a las manifestaciones del colectivo de magistrados de la provincia, que ha planteado su intención de intervenir en el ámbito de la negociación paritaria. La AJB recordó que ese espacio le corresponde exclusivamente al gremio, en su carácter de entidad sindical con Personería Gremial N° 1446/85, y a la Suprema Corte de Justicia como empleador. En ese sentido, instó a los magistrados a no intervenir ni obstaculizar las negociaciones.

Por otro lado, el gremio reclamó al Ministerio de Justicia una instancia formal de diálogo para abordar temas pendientes: la Ley de Paritarias para el sector, la situación de los trabajadores del Consejo de la Magistratura, el nombramiento de personal, las condiciones edilicias, la salud laboral y la seguridad.

Finalmente, la AJB informó que realizó un pedido al Poder Ejecutivo para adelantar la fecha de cobro de los haberes de marzo, actualmente prevista para el 8 de abril.