El concejal Lascano salió a defenderse de las acusaciones por su doble rol en el HCD y PAMI

El concejal de La Libertad Avanza Guillermo Ernesto Lascano emitió un comunicado oficial para responder a las denuncias formuladas por el Partido Libertario sobre su desempeño simultáneo como integrante del Honorable Concejo Deliberante y como titular de la Agencia PAMI Olavarría.

«No incurro en incompatibilidad alguna, habiendo actuado en todo momento bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente», sostuvo, y respaldó sus dichos con cinco documentos.

La licencia en el HCD y el ingreso a PAMI

Tras asumir como concejal en diciembre de 2023, Lascano presentó el 8 de marzo de 2024 una nota dirigida al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Santellán, solicitando licencia a partir de esa fecha para desempeñar tareas en la Agencia Local de PAMI. La nota, firmada por Lascano en su carácter de concejal titular del partido de Olavarría para el período 2023-2027, lleva sello de recepción del HCD del mismo día.

Un día antes, el 7 de marzo de 2024, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados había dictado la Resolución N° RESOL-2024-651-INSSJP-DE#INSSJP, que formalizó la designación de Lascano para desempeñar tareas en la Unidad de Gestión Local XXX-Azul y le asignó las funciones de titular de la Agencia Olavarría, con una carga horaria de 40 horas semanales.

La resolución establece que el alta laboral procedió a partir de su dictado, y fija un plazo de 30 días para la presentación de título, certificado de antecedentes penales y documentación previsional, bajo apercibimiento de quedar sin efecto la designación.

La carga horaria y su distribución

La banda horaria institucional del INSSJP está regulada por la Resolución N° 538, dictada en julio de 2004. Esa norma establece que las tareas se desarrollan en la franja de 7:00 a 21:00 horas, con franjas sugeridas de 7:00 a 14:00 o de 14:00 a 21:00 horas, o intermedias, según las necesidades operativas de cada área.

En su declaración jurada de cargos y actividades del año 2025 —Formulario 161 del INSSJP, legajo U68526—, Lascano declaró cumplir 40 horas semanales en el organismo nacional, con una distribución de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, en la Gerencia UGL XXX-Azul, con domicilio laboral en calle Dorrego 2625 de Olavarría, en la categoría Profesional B, con ingreso en marzo de 2024. En el mismo formulario consignó su cargo de concejal en el HCD, con domicilio en Belgrano 2784, con la observación «de licencia a partir del 8/3/2024».

Para el período 2026, Lascano informó que su horario en PAMI se mantiene de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, con excepción de los jueves, cuando cumple funciones de 12:00 a 20:00 horas. Según explicó, esa distribución le permite asistir a las sesiones del HCD, que se realizan quincenalmente los jueves a partir de las 9:00 horas.

La reincorporación al HCD y la renuncia a la dieta

El 26 de noviembre de 2025, Lascano dirigió una nota al presidente del HCD, Guillermo Santellán, comunicando la suspensión de su licencia a partir del día 27 de ese mes.

En el mismo escrito, instó a que se llevaran a cabo los actos administrativos pertinentes para dar curso a su renuncia a la dieta de concejal, en los términos del artículo 92, último párrafo, de la Ley Orgánica de las Municipalidades. La nota lleva sello de recepción del HCD del mismo 26 de noviembre de 2025.

La actividad legislativa y la gestión en PAMI

Lascano enumeró su actividad desde el inicio del período 2026: en ocho días presentó proyectos de baja y eliminación de tasas, regulación de residencias para personas mayores y pedidos de informes sobre el servicio de Urología del Hospital Municipal, el Museo de los Pueblos y la escrituración de ZALO y Granos, además de gestiones para la instalación de refugios en la Autopista Fortabat.

En cuanto a la Agencia PAMI, afirmó que durante su gestión no se cubrieron cargos con militancia política. De los siete puestos que quedaron vacantes —cinco por jubilación y dos por traslado—, ninguno fue reemplazado con personal nuevo, optando por redistribuir tareas entre los 22 trabajadores actuales.

Lascano cerró el comunicado reafirmando su pertenencia a La Libertad Avanza y su alineamiento con el proyecto de Javier Milei, y apuntó contra quienes, a su juicio, buscan «confundir al olavarriense con estrategias divisorias que sólo benefician al gobierno local».