Juez de Olavarría ordenó un allanamiento en Bahía Blanca y se logró esclarecer un millonario robo en Bolívar

Un importante avance investigativo permitió esclarecer un hecho de robo ocurrido el pasado 12 de marzo en la ciudad de Bolívar, en el que delincuentes se alzaron con aproximadamente seis millones de pesos en efectivo.

La orden de allanamiento que resultó clave para resolver el caso fue dictada por el juez de Garantías N° 2 de Olavarría, Carlos Eduardo Villamarín.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Paso al 36 de Bolívar. Los autores ingresaron en ausencia del propietario, un hombre de 77 años, tras violentar una ventana delantera, y sustrajeron el dinero en efectivo.

Tras la denuncia, se preservó el lugar para el trabajo de Policía Científica y se iniciaron actuaciones por el delito de robo, con intervención de la UFI N° 15 de Bolívar, a cargo de la doctora María Julia Sebastián, del Departamento Judicial Azul.

La investigación fue llevada adelante por personal de la Estación de Policía de Seguridad Departamental Bolívar, en conjunto con el Grupo Táctico Operativo de Daireaux y Bahía Blanca. A partir del análisis de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Monitoreo Municipal, los investigadores lograron identificar a los autores y establecer el vehículo en el que se movilizaban, radicado en Bahía Blanca.

Con esos elementos se gestionó la orden de allanamiento que se concretó en un domicilio de calle Fornier de esa ciudad, con la colaboración de personal del GTO de las comisarías 4ta y 7ma y un grupo GAD. Durante el operativo se secuestró dinero en efectivo, prendas de vestir utilizadas al momento del hecho, un teléfono celular y documentación de interés para la causa. También se incautó un par de zapatillas marca Adidas sustraídas en un hurto ocurrido en Daireaux, lo que vinculó al imputado con otra investigación en curso.

El acusado quedó detenido a disposición de la justicia. La investigación continúa su curso a la espera de otras diligencias judiciales.