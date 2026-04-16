Kicillof firmó convenios con intendentes de la región por planes de caminos rurales

El gobernador Axel Kicillof encabezó la firma de convenios para la elaboración de planes directores locales de caminos rurales, una iniciativa financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Del encuentro participaron los intendentes de Tapalqué, Gustavo Cocconi, y de Laprida, Alfredo Fisher, junto a mandatarios de otros distritos bonaerenses.

La firma contó con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. El objetivo del programa es ordenar la inversión, mejorar la conectividad productiva y garantizar la transitabilidad mediante planificación técnica y articulación con los municipios.

Estos planes directores buscan fortalecer la inversión en cada distrito para asegurar el flujo de bienes y servicios, reducir costos logísticos y mejorar la eficiencia del gasto público mediante criterios técnicos. La propuesta se alinea con el Plan Estratégico de Caminos Rurales que lleva adelante la Provincia.

El ministro Javier Rodríguez destacó que la intención es pasar de una intervención fragmentada a una planificación integral con criterios técnicos claros. Por su parte, Álvarez Rodríguez señaló que la articulación con los municipios permite que el desarrollo llegue a quienes trabajan en el interior bonaerense.

El trabajo se desarrollará en etapas, iniciando con un diagnóstico del estado de las trazas mediante relevamientos georreferenciados y análisis de suelo e hidrología para identificar zonas críticas. Luego se priorizarán las intervenciones de obra, mejora o mantenimiento en cada municipio.

Para la ejecución, equipos interdisciplinarios de universidades u otras entidades trabajarán bajo la supervisión técnica del Ministerio de Desarrollo Agrario. Al finalizar, los municipios dispondrán de informes técnicos, bases de datos geográficas y planes de inversión detallados para gestionar el financiamiento de nuevas obras.

Este programa forma parte del Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales impulsado desde 2020, que ya alcanzó la intervención de más de 5.500 kilómetros en 110 municipios. Según datos oficiales, las acciones permitieron mejorar el acceso a 404 escuelas rurales, 202 parajes y la circulación en 445 tambos.