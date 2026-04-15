Coparticipación: Sólo en enero de 2026 Olavarría registró una caída real del 1,28% en las transferencias provinciales

En medio de un fuerte debate sobre los fondos y las fuentes de financiamiento, se conoció que sólo en el mes de enero de este año, Olavarría registró una caída del 1,28% en términos reales en las transferencias que recibe desde la Provincia de Buenos Aires.

Los datos son de un informe de la consultora PPA.

El dato surge de la comparación interanual con enero de 2025 y se da en un contexto general de retracción de recursos para los municipios bonaerenses.

Según el estudio, en enero de 2026 los municipios recibieron un total de $450.230 millones, lo que implica una suba nominal del 29,4%. Sin embargo, al considerar la inflación del período (32,4%), se traduce en una caída real del 2,24%, equivalente a una contracción de más de $10.300 millones en términos constantes.

El informe señala que esta baja está explicada principalmente por la caída de la coparticipación bruta, que registró una reducción de $42.051 millones en términos reales entre todos los municipios.

En contrapartida, se observaron incrementos en fondos con asignación específica, como el de financiamiento educativo. No obstante, desde PPA advierten que estos recursos tienen un destino definido y no compensan la pérdida de ingresos de libre disponibilidad.

“Se observa un mayor peso relativo de los fondos con asignación específica, en contraste con un debilitamiento de aquellos recursos de carácter general”, indica el informe.

Además, se destaca que el Fondo de Financiamiento Educativo —uno de los que más creció— tiene restricciones en su uso: al menos el 40% debe destinarse a infraestructura escolar en municipios como Olavarría.

En ese marco, el trabajo concluye que, más allá de la evolución de algunas partidas, la capacidad de financiamiento general de los municipios continúa limitada, en un escenario de caída real de los recursos.