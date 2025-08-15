El PJ acomoda casilleros rumbo al cierre de listas, pero sigue la danza de nombres en territorio bonaerense

Máximo Kirchner y Juan Grabois son los que suenan más en PBA. Mariano Recalde se encamina a confrontar con Patricia Bullrich en la Ciudad.

El peronismo avanza en el cierre de listas nacionales de este domingo con las elecciones legislativas del 26 de octubre en el horizonte, aunque ya empezaron a acomodarse algunos casilleros, en la provincia de Buenos Aires persiste la incertidumbre sobre quién encabezará la boleta de Fuerza Patria.

En medio de negociaciones contrarreloj y despejada la incógnita sobre una eventual candidatura del referente del Frente Renovador Sergio Massa, en el PJ bonaerense sigue el hermetismo acerca de quién encabezará la boleta que enfrentará al candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert.

Por estas horas, el que sigue sonando más es el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, una figura que podría polarizar con la campaña antikirchnerista que lanzaron los libertarios. El titular del PJ de la Provincia espera el aval de la ex presidenta Cristina Kirchner, pero no descartó la posibilidad de postularse.

La salida de Massa de escena desactivó parte del conflicto con el dirigente social Juan Grabois, quien también puja por un lugar de peso en la boleta provincial. El referente de Patria Grande está más cerca que hace unos días de mantenerse dentro de la alianza, pero, en caso de que no sea el propio Grabois, desde ese sector empujan la idea de un “duro” para encabezar la nómina.

En este panorama complejo, también se baraja la opción de un intendente, que podría ser el jefe comunal de Pilar, Federico Achával. Esta movida tiene antecedentes en el peronismo. En 2013, Martín Insaurralde, por entonces jefe local de Lomas de Zamora, compitió y perdió contra el Frente Renovador de Massa.

Fuera de la pelea de los de arriba, fuentes del espacio que conduce el ex intendente de Tigre indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el director del Banco Provincia Sebastián Galmarini podría ocupar un espacio en la lista de Fuerza Patria.

Además, el peronismo bonaerense debería dejar lugares para los actuales diputados nacionales, Sergio Palazzo y Hugo Yasky, a quienes se les vence el mandato. Mientras que el kirchnerismo estaría detrás de la continuidad de Vanesa Siley y podría sumar a Teresa García, de buen desempeño como presidenta del Senado bonaerense y cercana a la titular del PJ.

Dentro de este panorama, la entrada en la alianza del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno debería reportarle un casillero en la boleta de Fuerza Patria, que renueva 15 bancas en la provincia de Buenos Aires.

En territorio porteño, el número puesto sería el titular PJ local y senador nacional Mariano Recalde, quien busca renovar su banca en la Cámara Alta. “Todo indicaría que podría encabezar la lista para el senado porque tiene el consenso, pero los nombres se están terminando de negociar”, deslizaron desde el entorno del legislador.

“Yo también firmé…Un amparo para que le devuelvan los medicamentos gratuitos a los jubilados de la Ciudad. Los jubilados a los que en 2001 les recortaste el 13% y ahora los mandás a reprimir todas las semanas”, apuntó Recalde en respuesta al posteo de redes donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó su postulación por los libertarios en territorio porteño.

El cierre formal de listas está previsto para el domingo, pero en el peronismo admiten que, en algunos distritos, la disputa se puede dar hasta altas horas de la noche. Con un escenario político marcado por la pelea con La Libertad Avanza, cada casillero se negocia como una pieza clave de un tablero que, por ahora, sigue en movimiento.