«Jaula» en Chamula

Nuevamente el teatro llega a Chamula.

El sábado 16 de julio a las 21 horas se presenta la obra «Jaula», desde la ciudad de Bolívar.

Elenco: Ermindo: Horacio Zárate , Edelmira: Nadia Marchione , Mujer: Clara Tiani , Asistencia : Florencia Manfredo, Dirección y Dramaturgia : Lorena Mega.

Sinopsis: «Jaula» es una obra de teatro escrita por Lorena Mega que aborda temas como la opresión, la libertad y las relaciones humanas. La historia se desarrolla en un entorno claustrofóbico, donde los personajes principales están atrapados en una situación que les impide escapar, tanto física como emocionalmente. A través de diálogos intensos y situaciones dramáticas, la obra explora cómo las personas reaccionan bajo presión y cómo las dinámicas de poder pueden afectar las relaciones interpersonales. La obra invita al público a reflexionar sobre las propias «jaulas» en las que pueden estar viviendo, ya sean reales o simbólicas.

Como siempre habrá servicio de Cantina.

Entradas: Anticipadas $8.000. en puerta $9,000. Al contacto 2284 – 614650.