Elección de Delegados con bajísima participación: “al no ser vinculante algunos quizás elijen no participar”

La Jefa de Gabinete del Gobierno Municipal analizó este domingo el resultado de la Consulta Popular No Vinculante que se realizó en tres localidades del Partido de Olavarría para la elección de los Delegados Municipales.

Mercedes Landivar Valerio habló con la periodista Claudia Bilbao (Desayuno con Noticias) en momentos en que la Junta Electoral conformada para esta Consulta Popular culminaba el escrutinio y la elaboración de la documentación vinculada con la elección.

En primer término, Landivar Valerio dejó aclarado: “han participado en total 1259 vecinos en las tres localidades donde hubo está Consulta No Vinculante. El requisito del 40% del padrón sólo se cumplió en la localidad de Espigas que participó el 50% del padrón, ya en las otras el porcentaje es menor: en Sierra Chica el 16,13%, en Sierras Bayas el 15,62% y en Espigas el 50%.”

La Jefa de Gabinete analizó la baja participación que no es algo novedoso dado que en anteriores oportunidades donde hubo Consultas Populares los resultados en cuanto a la participación fueron similares. Al respecto, Landivar Valerio dijo, “esta es una consulta que no es vinculante y tal ves tenga que ver con eso también. La participación es voluntaria más allá de que se ha dado mucha información, salió en los medios, los candidatos han tenido una actividad bastante activa, en el sentido de que han hecho reuniones y han informado a la comunidad sobre cuáles eran sus propuestas y que querían hacer en sus localidades. Al no ser vinculante algunos quizás elijen no participar.”

De todas maneras Landivar Valerio habló de la continuidad o no de este tipo de Consultas, máxime teniendo en cuenta que los Delegados no cuentan con presupuesto, por ejemplo, para administrar las localidades. Al respecto dijo: “yo creo que es super importante el rol del delegado, es el vinculo que tiene el Intendente con cada una de las localidades. Si el rol se ejerce de manera activa y responsable es el Delegado el que tiene que tener la lectura de lo que está sucediendo en cada una de las localidades. A mí me parece super importante el rol y me parece super importante que exista está consulta y yo creo que cada vez tendría ir en aumento está participación y que los vecinos tengan la consciencia de que está eligiendo a quien los representa en su territorio.”

Durante la entrevista de este domingo, y por primera vez desde que se resolvió desplazar a Luis Mansur, la Jefa de Gabinete realizó declaraciones sobre lo que sucedió en aquella localidad en la que además no se pudo impedir que el desplazado delegado participe como candidato. Mercedes Landivar Valerio dijo: “Mansur tenía la posibilidad de volverse a presentar, no había nada que lo impidiera. Son dos hechos separados. Una cuestión es la administrativa donde hubo un acto irregular, para nosotros había violado sus facultades y competencias, pero nada nada impedía que pudiera participar de la misma manera que participó el otro candidato. Los vecinos son los que eligieron como en cada una de las localidades.”

Mercedes Landivar Valerio hizo referencia a la facultad del Intendente de desconocer lo que sucedió en las urnas este domingo dado que en el caso de Sierras Bayas y Sierra Chica no se cumplieron los requisitos mínimos que establece el Decreto que regula estas consultas populares implementadas durante el gobierno de Ezequiel Galli.

En este sentido Landivar Valerio señaló: “eso lo va a decidir el Intendente en el día de mañana que seguramente vamos a estar informando como continúa está consulta no vinculante.”