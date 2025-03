Jorge Sobarzo es el nuevo presidente de la Unión Industrial

La Unión Empresarios, Industriales y Comerciantes llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria en su sede ubicada en coronel Suárez 2543 donde se reunieron miembros y representantes para discutir temas clave relacionados con el desarrollo y futuro de esta organización.



Durante la asamblea, se presentaron informes sobre las actividades realizadas en el último período, así como los estados financieros que reflejan el crecimiento y sostenibilidad de nuestra institución.

Como resultado de la asamblea se aprobaron por votación unánime las nuevas autoridades:

Jorge Sobarzo (presidente); César Longo (Secretario); y el resto de la Comisión Directiva estará integrada por Claudia Serrano, David Igarzabal, Sofía de Las Heras, Carola Patané, e Ignacio Spinella. Cargos que serán distribuidos en la primera reunión de la nueva comisión.



Luego de la votación el nuevo presidente destacó la importancia de la participación activa de todos los miembros y agradeció el compromiso y dedicación que han mostrado a lo largo del año. “Quiero agradecer la confianza que han depositado en mí, el equipo de trabajo y en particular César Longo”, afirmó. “Asumo el compromiso, primero por la seguridad que me da el equipo de trabajo que está consolidado en la Unión Industrial, donde con muchos empecé un vínculo institucional y hoy se han transformado en amistades, eso lo destaco; y segundo porque tengo la convicción de que no hay sociedad que mejore si no se generan fuentes de trabajo, y nosotros justamente generamos eso” resumió el nuevo presidente.



