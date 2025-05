«La Campora es un problema para el peronismo, es un problema para la democracia»

El exministro de Desarrollo Social no se guardó nada y fue de frente a plantear dar un cierre a la discusión central dentro del peronismo.

El exministro de Desarrollo Social de la Nación, Juanchi Zabaleta se animó a disparar sin cubrirse contra La Campora, agrupación que lidera Máximo Kirchner. Además, Zabaleta sostuvo que Axel Kicillof es quien debe conducir de ahora en más.

⭕️ | ÚLTIMO MOMENTO: “Déjenlo conducir, no le rompan las bolas a Kicillof. LA CÁMPORA ES UN PROBLEMA PARA LA DEMOCRACIA”.



‼️ Juan Zabaleta, ex ministro de Desarrollo Social, APUNTÓ CONTRA LA CONDUCCIÓN DE CRISTINA KIRCHNER EN EL PARTIDO JUSTICIALISTA. pic.twitter.com/0Vb66vOZvq — Diagonales (@diagonalesweb) May 15, 2025

«Hagan las valijas, tengan un poco de dignidad, che», empezó diciendo Zabaleta y arremetió, «la dirigencia política no tiene dignidad, te paras enfrente, te paran enfrente. ¿Che vas a acordar con La Campora? No, no voy a acordar más con La Campora. Yo creo que La Campora es un problema para el peronismo y es un un problema para la democracia. La verdad que no es hereditario el peronismo, no se hereda. Si se intervino el peronismo de Salta y el peronismo de Jujuy, porque no intervenís el peronismo de la provincia de Buenos Aires que no lo podes juntar porque la mitad no te va. No va más eso».

Zabaleta – visiblemente caliente – agregó, «hay muchos que dicen que no va más» y sentenció, «al gobernador déjenlo gobernar, che. Déjenlo laburar, hay muchos problemas en la provincia de Buenos Aires: la inseguridad, el tema social. Déjenlo laburar, no le rompan las bolas. Déjenlo conducir. ¿Sobran dirigentes? No sobran dirigentes, dejen de lastimar dirigentes.»

