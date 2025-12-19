La olavarriense Evelyn Díaz entre los senadores que presionan a Magario para que el Senado sesione antes de fin de año

La Senadora olavarriense Evelyn Díaz junto con otros diez legisladores formalizó un pedido de sesión con el objetivo de reunir a la Cámara Alta bonaerense antes de fin de año.

Todos los firmantes están directamente identificados con «el cristinismo» y con el pedido ejercen presión sobre la Vicegobernadora Verónica Magario.

Según consignó la Agencia de Noticias DIB, detrás de este pedido está la dura pulseada por el control de la vicepresidencia primera de esa cámara, un cargo estratégico porque es el tercero en la línea de sucesión de Axel Kicillof.

El pedido fue formulado a través de una carta formal remitida a Magario en la que se le reprocha a Magario “la falta de resolución” de un pedido de sesión especial realizado el viernes y reiterado el lunes pasados, para realizar una reunión del cuerpo antes de que termine este año, algo que a vicegobernadora esquivó al convocar, anoche, para sesionar pero recién el 26 de febrero.

Quiénes firman

Además de Evelyn Díaz firmaron este pedido los senadores Berni, Macha, Martínez, Laurini, Videla, Raverta, Santalla, Clark, Bastida y Curi.

El pedido es claro: la “regularización de las autoridades” como uno de los temas a tratar, para “salvaguardar la continuidad administrativa”.

Hay que recordar que en la sesión preparatoria no se acordó resolver quién ocupará la vicepresidencia primera (el cristinismo impulsa a Mario Ishii o Sergio Berni y el kicillofismo a Ayelén Durán) y el tema no se trató, lo que dejó vacante la silla y generó amenazas de llevar a Magario a la Justicia.

El kirchnerismo pide avanzar y pone sobre la mesa la advertencia de que si no se sesiona antes de fin de año, perderán estado parlamentario dos proyectos de ley que impulsa desde hace dos años Axel Kicillof, uno para crear una empresa de emergencias médicas y otro para ampliar la producción estatal de medicamentos.

La intención es torcer el brazo a Magario para que llame a votar con la intención de convertir en ley esas iniciativas y en la misma sesión tratar la cuestión de la vice primero.

La vicepresidencia primera no solo es un cargo clave porque es el tercero sillón en la línea de sucesión de Kicillof: también da acceso a recursos administrativos y permite el control de la cámara ante cualquier ausencia de la vicegobernadora.