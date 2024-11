«Si este Ejecutivo decide no colaborar, está bien, trataremos de continuar»

José Salvador Stuppia, en un mano a mano con el periodista Martín Miguel Rodríguez, analizó la decisión del Intendente Maximiliano Wesner de ordenar que 42 personas que estaban cedidas por la gestión anterior al STMO deberán regularizar su situación laboral.

El Secretario General de los Trabajadores Municipales (STMO) se refirió este viernes a la decisión del intendente municipal, Maximiliano Wesner y del Ejecutivo local de poner en disponibilidad a 42 trabajadores municipales que reportaban tareas a la entidad gremial.

José Salvador Stuppia brindó una extensa entrevista al periodista Martín Miguel Rodríguez en el aire de Lu32. En un tramo de la charla, el periodista le expresó al dirigente sindical que los oyentes de esa emisora, cada vez que habla, «lo putean» y Stuppia no dudó en señalar, «esa es la estrategia, que me puteen.»

Stuppia habló de todo y, puntualmente, de la última decisión del Ejecutivo Municipal respecto de los 42 trabajadores que serán puestos a disposición y deberán regularizar su situación frente al Estado comunal.

“Los Ejecutivos tienen direccionada distintas políticas y si este municipio decide no colaborar, nos parece perfecto”, declaró, en referencia a las tareas que desarrollaban muchos de los trabajadores que la Comuna solicitó “de vuelta”.

“Trataremos de continuar con los recursos que sean posibles y de darle la misma calidad que le estábamos dando a los chicos de todos los barrios periféricos”, detalló, ya que la mayor parte de los recursos humanos que cedía la intendencia al gremio, se usaban para realizar trabajos de contención en el predio, con “chicos que no pueden acceder a ningún club de Olavarría”.

“Si toman la política como de vida o muerte, que no hagan política”, reflexionó.

“Somos adversarios en este momento, porque yo no tengo ningún problema personal con Mercedes Landívar, con César Valicenti, con Maxi Wesner… acá el problema surge por salario, nada más”, lanzó Stuppia.

“Me parece bárbaro, como Ejecutivo, que sean los conductores de la política en el municipio” agregó.

“¿Se terminó el tema de la ayuda con trabajadores? listo, está bien, nos arreglamos de otra forma, pero por eso no me voy a enojar, es política. No hay que llevarlo a lo personal”, agregó.

Stuppia respondió lo expresado por la Comuna en torno a que son acuerdos que venían de la gestión de Galli. Afirmó que no.

Recordó: “Nunca se nos hizo nada fácil: Con José pasamos muchos momentos difíciles, angustiantes… Con la gestión de Galli también pasamos momentos muy pero muy difíciles, con denuncias penales”.

“Esto es una batalla más” declaró.

Coincidió con parte de lo expresado en el informe remitido este jueves por la gestión de Maximiliano Wesner en que “no hay sindicato en la provincia de Buenos Aires el que pase esto: es cierto”.

“La dirigencia de Olavarría trabaja para darles servicio a los trabajadores. No hay otro sindicato que tenga el predio que tiene este; no hay un sindicato en la provincia de Buenos Aires que tenga los ‘dormis’ que tenemos nosotros; no hay un sindicato que haya tenido una mutual con consultorios externos, con tantos psicólogos atendiendo de forma gratuita, psiquiatras y médicos. No hay, no existe” finalizó.

El comunicado del Municipio sobre los trabajadores que trabajan para el STMO

Desde el inicio de la gestión se constató una nómina de 73 personas que eran empleados municipales y que no prestaban servicio en ninguna dependencia estatal sino que estaban a disposición del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría producto de una concesión otorgada por la gestión anterior.

Los datos surgen de una auditoría que comenzó en diciembre. Al comienzo de la gestión 73 personas figuraban como trabajadores municipales, sin embargo no prestaban servicios en el municipio sino en el Complejo Sindical Recreativo y otros espacios como “La Mutual”, motivo por el cual la actual gestión decidió avanzar en la regularización de este personal.

En diciembre eran 73 personas, de las cuales hubo 21 bajas por distintos motivos y 10 trabajadores ya fueron reubicados. De los 42 trabajadores restantes que se encontraban en una situación de irregularidad, 16 son representantes de la comisión directiva del gremio que nunca tramitaron la licencia gremial ni cumplen tareas en el municipio, lo que configura una ausencia injustificada. El resto, es decir 26 personas, son entrevistadas diariamente y serán reubicadas.

Cabe destacar que la semana pasada estas 42 personas fueron citadas por el área de personal y recursos humanos, quienes junto a un escribano público registraron cada una de las entrevistas a los trabajadores.

Según explicaron desde el ejecutivo local: “No existe esto en otro Municipio de la provincia, el sindicato tiene sus ingresos mensuales para poder afrontar el pago de personal y sueldos. Las personas cobraban el sueldo por parte del municipio, pasaban horas extras, pero nadie podía acreditar donde trabajaban”.

“Los salarios de los trabajadores municipales se constituyen con los recursos que aportan los vecinos de Olavarría y deben traducirse en servicios concretos. Es desleal para los trabajadores que asisten todos los días a las dependencias públicas, cumpliendo su horario y prestando servicio que esto estuviera ocurriendo”, agregaron desde la comuna.

Actualmente $47.835.639,84 es la masa salarial que representan los 42 trabajadores que estaban bajo la órbita del sindicato y que deben regularizar su situación. Por último desde el área de personal adelantaron que han encontrado en diversos casos legajos con graves irregularidades, que ya están siendo evaluadas y que se darán a conocer en el informe final de la auditoria en las próximas semanas.

