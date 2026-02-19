Wesner se reunió con la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia

El intendente Maximiliano Wesner mantuvo un encuentro en La Plata con la nueva Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi. El objetivo fue repasar el avance de las más de 30 obras en ejecución en establecimientos educativos del distrito y proyectar iniciativas para el año en curso.

De la reunión participaron la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, y César Valicenti, integrante del Consejo General de Cultura y Educación.

Durante el encuentro, las autoridades compartieron un balance del trabajo articulado entre el Municipio y las instituciones educativas. Se abordó el estado de las obras en marcha y los preparativos para el inicio del ciclo lectivo.

Asimismo, se analizaron distintos proyectos previstos para este año, con el objetivo de continuar fortaleciendo la infraestructura escolar y acompañar el desarrollo educativo en todo el distrito.

