«Yo tengo una relación de mucho respeto hacia Marcelo Petehs que es concejal de La Libertad Avanza»

Marcelo Petehs y Alejandro Speroni junto con la dirigente Carola Patané, que sigue ganando espacios en LLA

Carola Patané, ya desembarcada en el espacio político de La Libertad Avanza, confirmó su cercanía y relación con el concejal olavarriense Marcelo Petehs y aseguró que al momento no se ha reunido nunca con Celeste Arouxet y Guillermo Lascano, representantes de otros sectores del espacio liberal y libertario.

Carola Patané habló este miércoles con el periodista Martín Miguel Rodríguez (Lu32) y allí hizo referencia a las gestiones que viene llevando adelante para desarrollar programas nacionales vinculados con los clubes en Olavarría y otros municipios de la Sección.

«En principio yo no he tenido nunca una reunión ni con Celeste ni con Guillermo, nunca me he sentado ni a tomar un café. Yo no tengo problemas de trabajar estos programas con quienes tengan intenciones genuinas de que este programa vaya adelante. Como es de público conocimiento yo tengo una relación de mucho respeto hacia Marcelo Petehs, concejal de LLA, que claramente si esto pone en marcha rápidamente y él quiere sumarse a llevarlo adelante lo haremos en conjunto como con toda la gente que quiera sumarse del espacio de la Libertad», expresó Carola Patané.

Carola Patané tiene una dilatada trayectoria en la vida política de Olavarría, y fue la primera concejal que el PRO sentó en el HCD local. Si bien ya se había expresado en reiteradas oportunidades sobre su salida del PRO recalcó: «sentí que no era más mi lugar» y agregó, «me invitaron a ser parte de la LLA, en ese momento fue gente vinculada a José Luis Espert y la verdad que no dudé y acepté. Desde ese momento empezamos a trabajar y a tener algunos proyectos que le sumen a la ciudad y a la sección. Hoy me encuentra en está situación pudiendo acompañar a Alejandro Speroni que es nuestro coordinador y referente de la Séptima Sección.»

La dirigente, que además de concejal fue Directora de Minería de la provincia de Buenos Aires, fue elogiosa sobre la figura de Alejandro Speroni: «es el coordinador de toda la Séptima Sección Electoral a parte de ser subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía es una persona muy seria, que tiene claros los principios y tiene claro cuál es su rol. Cuando le ha tocado ordenar, ordena, cuando le ha tocado delegar acciones, delega y cuando le toca armar equipos, los arma. Realmente cumple el rol de coordinador en toda la Séptima Sección Electoral. Yo lo respeto mucho, él día que lo conocí empatizamos rápidamente.»

Carola Patané dejó en claro «yo no tengo ningún cargo, a mí me invitaron a participar de este espacio, me gustó la propuesta, estoy de acuerdo en como se está llevando el país adelante, como nos costó a todos el año pasado, como se van viendo cuestiones que van mejorando. A mí me interesó sumarme a un espacio en el que pueda aportar desde el lugar que me pidan. Yo no tengo ningún cargo, no tengo ningún contrato, yo lo hago porque me gusta la gestión.»

