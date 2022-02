Propietarios de autos bajos piden que «paren con las infracciones»

Autos con suspensión baja de Olavarría fueron infraccionados por Control Urbano Municipal este fin de semana.

Desde la agrupación que los nuclea en nuestra ciudad, «Bajos al piso Olavarría» (@bajosalpiso_olavarria) señalaron a En línea Noticias que iniciarán una campaña para juntar firmas mas la presentación de un escrito para que no se multe a los autos bajos en la ciudad.

Este lunes desde la Dirección de Tránsito Municipal que depende de la Subsecretaría de Seguridad informaron que, «Personal de Policía de Transito , procedió a realizar controles de vehiculos con suspensión baja y música alta, labrando 7 actas. Por este motivo y en uno de ellos, anulando VTV y reteniendo licencia de conducir debido a que el rodado, en su totalidad, tocaba el asfalto.»

La replica no tardó en llegar desde la agrupación que además de congregarlos organiza eventos solidarios sin fines de lucro exponiendo los coches.

Nicolás Quintero, administrador de Bajos al piso de Olavarría señaló que «junto a los demás chicos que estamos en la agrupación, juntaremos firmas, y presentaremos un escrito para lograr no multar a autos bajos. Estamos en busca de nuestro espacio y trataremos de buscar que no halla infracciones por suspensión baja.»

Quintero indicó además que, «no pedimos mucho, trabajamos día a día para que llegue el domingo y poder disfrutar nuestro estilo de vida. Con respecto a nuestros autos, que entiendo no puede gustarle a muchos, les hacemos saber que ellos fueron quienes recaudaron y aportaron fondos para Bomberos Voluntarios, alimentos no perecederos para el grupo Sustentar Alimentos Olavarría. Un evento que se realizó a beneficio del club Atlético Hinojo, una juntada de autos que se hizo para que Paz, la pequeña patinadora de Hinojo pueda viajar a competir, y además cosas como juntar camas, ropa, comida, calzados, para esas distintas familias que han sufrido un incendio o no tienen para poder conseguirlo. Todo lo logrado hasta el momento fue sin fines de lucro. Es por eso que buscamos nuestro espacio,

Solo queremos salir de nuestros trabajos, para salir a mostrar lo que logramos día a día con nuestro laburo, no hay competencia. Solo queremos demostrar que no hacemos ningún mal,» finalizó.

