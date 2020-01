Femicidio de Valentina: “Me ha obligado a irme desnuda a mi casa”, denunció otra víctima de Pais

Se trata de una ex pareja del detenido. Los hechos sufridos fueron denunciados y ella tenía una prohibición de acercamiento. El último ataque fue el 28 de diciembre.

A medida que avanzan los días se conocen testimonios que confirman la existencia de más víctimas de violencia de género de parte de Diego Alejandro Ezequiel Pais, detenido desde el sábado acusado del femicidio de Valentina Gallina. En la causa judicial, que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 subrogada en feria por el Fiscal Christián Urlezaga, hay un estremecedor relato de una ex pareja de país.

El nombre de la víctima, por su integridad, no será publicado y sólo se la identificará como A. Precisamente ese testimonio, y tantos otros, fueron los que permitieron al Fiscal Urlézaga fundar su acusación contra el encausado con el agravante de violencia de género.

En el expediente puede leerse el testimonio donde la joven A sostiene que conoció a Pais hace nueve meses atrás y “desde hace cinco meses atrás nos veíamos más seguido.” La mujer agrega que vivía con él en su casa y “estaba siempre con Diego, estaba todo bien y de vez en cuando se le volaba la cinta y tenía que hacer lo que él quería”. La crudeza del testimonio es tal cuando la mujer refiere: “no me dejaba ir hasta mi casa, empezaban las peleas y he tenido episodios que me cortó el pelo con un cuchillo y cortando la ropa, me ha dado golpes de puño, prendido fuego la ropa, me ha obligado a irme desnuda a mi casa en varias ocasiones.”

En su relato la joven A explica que nunca la amenazó con un arma aunque aseguró saber que contaba con una. La crudeza del testimonio aumenta cuando describe una acción en la que Pais, con un cuchillo, la obligaba a desvestirse.

Tras varios de esos episodios la joven A dejó de frecuentar a Pais y comenzó a verse con “otro chico” algo de lo que se enteró el detenido.

“Hace tres semanas fue a mi casa, le dijo a mis abuelos que si no les devolvía la ropa de él, iba a cargar a tiros mi casa”, sostiene el testimonio. Esto obligó a que la chica concurriera a la casa a devolver las prendas y en ese momento nuevamente la violencia: “me empezó a pegar con un palo primero en la cabeza, después en las rodillas y después en los brazos, hasta que logré salir al descampado.” Una vez fuera de la vivienda la mujer sostiene que Pais le seguía pegando.

En ese episodio intervino la madre del hombre detenido y según el relató acusó a la víctima de haber regresado a la vivienda.

La joven A corrió desde ese lugar hasta una estación de servicios cercana y fue allí donde dio aviso de lo sucedido a la policía. Ese hecho sucedió el 28 de diciembre.

Precisamente por ese hecho y luego de aquella denuncia la mujer tenía una prohibición de acercamiento en su favor.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp