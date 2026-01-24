Buscan un gomón extraviado entre el Regimiento y el Laguito

Un vecino de la ciudad, Matías Cocuzza, (2284 22-0599)inició una búsqueda para localizar un gomón que se extravió en el sector comprendido entre el Regimiento de Caballería de Tanques 2 y el sector del Laguito.

Según se informó, el elemento se perdió en dicha zona y se solicita la colaboración de la comunidad para su hallazgo. Quienes posean información o lo hayan encontrado pueden comunicarse para su devolución.

Desde el entorno del propietario indicaron que se ofrecerá una recompensa para quien logre aportar datos certeros o restituir el elemento.