El Club Atletico San Jorge reinauguró su cancha de bochas

El pasado sábado 13 de diciembre, el Club Atlético San Jorge vivió una jornada de celebración con la reinauguración de su cancha de bochas. La institución presentó una serie de reformas estructurales y estéticas que renuevan por completo el espacio dedicado a este deporte tradicional.

Las obras de puesta en valor incluyeron el revoque interior de los muros, la colocación de cinco ventanas nuevas y el cambio de las dos puertas de acceso. Asimismo, se realizó una instalación eléctrica completamente nueva y trabajos de pintura integral. En cuanto al sector de juego, se colocaron baldosas en todo el piso y se llevó a cabo el enderezamiento y pintura de las barandas de la cancha.

Financiamiento y gestión

La concreción de este proyecto fue posible gracias a la articulación de fondos provenientes de distintas esferas:

Aportes del programa municipal Fortaleciendo mi Club de Laprida.

de Laprida. Un subsidio del programa nacional Clubes en Obra .

. Recursos propios generados por la institución.

Homenaje a Ángel Matías Barril

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la imposición del nombre Ángel Matías Barril a la renovada cancha. Barril fue un recordado vecino de San Jorge, cuya vida estuvo profundamente ligada a la actividad bochófila.

El acto contó con la participación de su hija, Ana María, sus nietos Jorge y Vanina, y su bisnieto Mateo. En representación del municipio, asistieron el secretario de gobierno, Cristian Sampayo Álvarez, y el director de deportes, Agustín Bernadaz, quienes acompañaron a los socios y miembros de la comunidad local presentes.

Nuevos servicios

Con la reapertura del espacio, el club informó que la cancha de bochas ya cuenta con servicio de buffet. El mismo funcionará de viernes a domingos a partir de las 19:00 horas, extendiendo también su atención durante los días feriados para recibir a los vecinos y visitantes.

