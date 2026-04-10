El Colegio continúa fortaleciendo su matrícula con una nueva jura profesional
Ayer al mediodía, en la sede del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul, se llevó a
cabo un nuevo acto de jura de profesionales que se incorporaron a la matrícula. La ceremonia
contó con la presencia de la Presidenta del Colegio, Dra. María Fernanda Giménez; el
Vicepresidente primero, Dr. Marcelo Bianco; y la Secretaria del Consejo Directivo, Dra. Romina
Maineri.
El acto se desarrolló en un clima de gran acompañamiento, con la sala colmada de familiares y
allegados, en una jornada que reunió a un numeroso grupo de nuevos matriculados que dieron
inicio a su ejercicio profesional.
La secretaria del Consejo Directivo, Dra. Romina Maineri, brindó unas palabras de bienvenida y
destacó el valor de este momento: “A partir de ahora van a poder ejercer la profesión que tanto
tiempo les llevó estudiar y construir. Con esta jura pasan a formar parte de este Colegio, que hoy
les abre sus puertas y queremos que sientan como propio”.
Asimismo, remarcó la cercanía institucional: “El Colegio tiene las puertas abiertas para ustedes.
Tanto el personal como el equipo de gestión están a disposición para acompañarlos en este
camino, en todo lo que necesiten a lo largo de su desarrollo profesional”.
Por su parte, la presidenta del Colegio, Dra. María Fernanda Giménez, puso el acento en el sentido
de pertenencia: “A partir de este momento, este pasa a ser su segundo hogar, su lugar de
pertenencia. Esperamos que puedan sumarse a construir este Colegio junto a nosotros, porque
esta institución se hace entre todos”.
En ese marco, también vinculó este nuevo ingreso con la vida institucional: “Nos acercamos a un
nuevo aniversario del Colegio, lo que nos invita a reflexionar sobre la importancia de contar con
profesionales comprometidos con la colegiación y con la profesión, especialmente frente a los
desafíos actuales que atraviesa la abogacía”.
De este modo, El Colegio da la bienvenida a los nuevos matriculados del Departamento Judicial:
De Olavarría juraron: Noelia Magalí Ortega, Rocío Agustina Capra Lier, Rocío Belén Soria, Solange
Domínguez, Alexis Damián Candia, Juan Ignacio Attadía.
De Azul juraron: Valentina Scalcini, Milagros Micaela Pérez Rojas.
De Tandil juraron: Gisele Elisabet Cleopatra Corica, Graciela Esther Echeverría, Rocío Luna
Cantarelli, Verónica Elisabeth Torres, Jazmín Confalonieri.
De Benito Juárez juró: Lucía Melina Rodríguez.
De Laprida juró: Aixa Eileen Surizu.
De Bolívar juró: Lorena Viviana Caligiuri.