El Colegio Nacional celebró sus 80 años de oficialización con un emotivo acto

Imágenes Mauricio Latorre

Con un marco de público que tiñó la jornada de azul y rojo, la Escuela de Educación Secundaria N°6 —históricamente conocida como el Colegio Nacional «Coronel Olavarría»— celebró este viernes el 80° aniversario de su oficialización. El encuentro sirvió para repasar una historia que comenzó en 1939 por iniciativa de cinco maestros y que se consolidó institucionalmente el 10 de abril de 1946 a través de un decreto del Ministerio de Educación de la Nación.

Un recorrido por la identidad institucional

Durante el acto se realizó una lectura cronológica de los hitos de la institución, recordando que sus clases iniciaron en marzo de 1940 bajo el nombre de Instituto Secundario Mariano Moreno. A lo largo de las décadas, la escuela atravesó diversas transformaciones: 1941: Pasó a denominarse Coronel Olavarría. 1958: Se independizó de la Escuela Nacional de Comercio. 1974: Se inauguró el actual edificio donde funciona la institución. 1993 y 2006: Cambios de denominación por leyes provinciales y nacionales hasta llegar a su nombre actual: EES N°6.

«Más allá de las fechas, de los cambios de denominación, hay algo que nos une: la pasión del azul y rojo, la identidad de ser Nacional de Olavarría», se destacó durante la apertura.

Presencia de autoridades y reconocimientos

El evento contó con una amplia participación política y educativa. Estuvieron presentes el intendente municipal Maximiliano Wesner; la secretaria jefa de gabinete, Mercedes Landívar; la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, María Laura Gamberini; el director de Educación, Diego Lurbe; el diputado provincial Martín Endere y el consejero general de educación bonaerense, César Valicenti.

Asimismo, acompañaron la jornada concejales, consejeros escolares y la Inspectora Regional de Educación, Marta Casanella, junto a inspectores de nivel secundario y la comunidad escolar en su conjunto.

En el plano legislativo, se informó que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Declaración de Interés Legislativo Municipal (Resolución 013/26) por los festejos. Del mismo modo, en la Cámara de Diputados provincial se tramita una declaración similar impulsada por el diputado Endere.

Voces de ayer y hoy

La ex directora Perla Gouzene recordó su ingreso en 1974 y reflexionó sobre el rol histórico de estos colegios: «Llegó a la creación de los colegios nacionales allá por 1863 con el objetivo de establecer una red de educación secundaria para formar a la futura clase dirigente y así unificar la educación mediante todo el país».

Por su parte, la Inspectora Regional Marta Casanella reivindicó la educación pública en el contexto actual: «Cuando dicen que la escuela pública no sirve, que no se aprende, en realidad están diciendo que no sirve la escuela pública. Defendamos la escuela pública». Agregó además: «Construimos historias de vida, acompañamos historias de vida… lo que nosotros buscamos es que sean felices».

El actual director, Nicolás Zangara, propuso un ejercicio de reflexión sobre el tiempo y el presente: «En este mundo capitalista, a veces sentimos ganas de desafiar a la física y frenar el tiempo. Les propongo que imaginemos que tenemos ese superpoder… entonces a partir de ahora frenemos el tiempo».

Arte e inclusión

Uno de los momentos más conmovedores fue el descubrimiento de una pintura donada por la familia de Marian Jael Angeletti, ex alumna y docente recientemente fallecida. La obra, que ahora forma parte del patrimonio escolar, incluye la frase: «Las veces que giran no son veces». «Cada intento, cada paso repetido, no son fracasos, son aprendizajes y en forma circular volvemos a girar, aprendemos, seguimos y más fortalecidos», expresaron los familiares en su memoria.

Finalmente, en materia de infraestructura, se inauguró una rampa de accesibilidad por la calle Lavalle, proyecto impulsado por la concejala estudiantil Valentina Gallego en 2025, garantizando que el acceso al establecimiento sea inclusivo para toda la comunidad.

El cierre estuvo marcado por la música del profesor Mauricio Rodríguez junto a Olivier Bioul, y la actuación de la murga de los estudiantes de 2°3°.