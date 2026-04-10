Margarita Pacheco viuda de Torres «Kela» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 10 de abril de 2026 a los 85 años. Sus hijos Silvia y Luis, sus hijos políticos Omar y Rosa, sus nietos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Santa Fe, era jubilada y pensionada, y residía en el barrio Sarmiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento E. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar el sábado 11 de abril a las 08:30 en el Cementerio Loma de Paz.

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