El Obispo Salaberry en Encuentros de Pastoral Carcelaria

El Obispo Hugo Manuel Salaberry, al frente de la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria, participó recientemente en dos importantes encuentros dedicados a la evangelización en contextos de encierro.

La primera jornada se realizó en La Plata, el martes 19 de agosto, donde el obispo asistió al Encuentro de Capellanes, Voluntarios y Agentes Pastorales del Servicio Penitenciario Bonaerense. La reunión incluyó exposiciones, actividades grupales y espacios de reflexión, donde se compartieron experiencias y se elaboraron conclusiones conjuntas sobre la labor pastoral. También estuvieron presentes el P. Andrés Pérez y el Diác. Pablo Fassi, del Complejo Penitenciario Este, y el Diác. Mauro Duclós, del Complejo Penitenciario Centro Zona norte.

Los delegados destacaron la importancia del encuentro, describiéndolo como un espacio «muy fructífero» para el diálogo y la reflexión, que les permite ser «creativos para seguir en el camino con esperanza». La jornada concluyó con un mensaje de unidad, recordando las palabras del Papa Francisco: «Vengo como hermano».

Además de su participación en La Plata, el obispo Salaberry asistió al Encuentro de la Región Cuyo.

Se extiende un agradecimiento a todos los voluntarios de la Diócesis y de todo el país por su dedicada tarea misionera en los contextos de encierro.