Se presentará el libro “Sin padre, sin marido y sin Estado”

La Facultad de Ciencias Sociales organiza la presentación del libro “Sin padre, sin marido y sin Estado. Feministas de las nuevas derechas”, publicado por Siglo XXI Editores. La actividad tendrá lugar el viernes 12 a las 18 horas, en el Centro Cultural Universitario Olavarría, San Martín 1955.

La presentación estará a cargo de sus autoras, la Dra. Melina Vázquez (UBA) y la Dra. Carolina Spataro (UBA), con la moderación de la Dra. Constanza Caffarelli, Secretaria de Investigación y Postgrado de FACSO (UNICEN).

El libro surge a partir de un recorrido de las investigadoras junto a distintas mujeres vinculadas a las nuevas derechas, a quienes conocieron en un acto del 8M. Desde entonces, siguieron sus trayectorias políticas y sus espacios de construcción en partidos, fundaciones y centros de formación, en los que señalan que “faltan mujeres”.

En sus páginas se despliega una heterogeneidad de perfiles y generaciones: desde mujeres de 60 años provenientes de la élite, hasta jóvenes de 20 interpeladas por la sensibilidad libertaria y crítica al Estado que emergió con fuerza en la pandemia; pasa por el grupo de 30-35 años marcado por el Ni Una Menos, el Me Too y las luchas por el aborto legal.

Las autoras también reconstruyen los libros y referencias que nutren este activismo, sus tensiones con referentes reaccionarios como Agustín Laje, y las formas en que promueven el empoderamiento femenino a través de la educación financiera, la defensa personal y la disputa de lugares en el mercado y la política.

En este sentido, “Sin padre, sin marido y sin Estado” busca comprender este activismo en sus propios términos y aporta a la reflexión sobre una de las zonas menos exploradas de las nuevas derechas en Argentina.

Sobre las autoras:

Carolina Spataro es Doctora en Ciencias Sociales (UBA) y Magíster en Comunicación y Cultura. Es investigadora adjunta del CONICET (IIGG/UBA), docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y dictó cursos de postgrado en varias universidades del país. Además, coordinó el volumen “Del margen a la institucionalización. Feminismos, estudios sobre sexualidades y políticas de género” en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA (1988-2022).

Melina Vázquez es Posdoctora en Investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Doctora y Magíster en Investigación en Ciencias Sociales (UBA). Es investigadora independiente del CONICET (IIGG/UBA), codirectora del Grupo de Estudios en Políticas y Juventudes y coordinadora del Diploma Superior en Juventudes (CLACSO). Es autora de “Juventudes, políticas públicas y participación” y coautora de “Está entre nosotros”.