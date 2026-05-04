El próximo lunes iniciará el cronograma de recolección de poda vecinal

El Municipio de Olavarría informa que el próximo lunes 11 de mayo dará inicio el cronograma de recolección de la poda vecinal en distintos sectores de la ciudad, que estará a cargo de la empresa Transportes Malvinas y se extenderá hasta el 14 de septiembre.

Las tareas se desarrollarán de lunes a sábado en función del siguiente cronograma:

_ SECTOR 1: Días lunes y jueves

Calle Del Maestro / Arroyo Tapalqué / Ruta 226 / Av. Urquiza

_ SECTOR 2: Días martes y viernes

Calle Del Maestro / Av. Urquiza / Ruta 226 / Las Orquídeas

_ SECTOR 3: Días miércoles y sábados

Calle Del Maestro / Márquez (Calle 5) / Ruta 226 / Arroyo Tapalqué

La recolección se realizará por pedido y se deberá dar aviso a la empresa previo a disponer la poda en la vía pública. Se podrán comunicar vía WhatsApp al 2284 512000.

Se solicita respetar los días de recolección correspondiente a cada sector.

Por último, se recuerda que, en el marco de la Ordenanza N° 5455/24, está prohibida la mutilación, tala y extracción, cualquiera sea su técnica, como así también cualquier acción que pueda infligir algún daño a los ejemplares que componen el patrimonio forestal del Partido de Olavarría. Tales acciones serán sancionadas mediante la aplicación de multas con un monto que será establecido por el Juzgado de Faltas Municipal.