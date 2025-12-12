El Quirófano Veterinario Móvil continúa con su recorrido por barrios y localidades del Partido
El Municipio de Olavarría, informa que el Quirófano Veterinario Móvil continúa con su recorrido por distintos barrios de la ciudad y localidades del Partido, ofreciendo de manera gratuita el servicio de esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas, en el marco de la campaña “Querer es Cuidar”.
Se recuerda que la modalidad de atención es mediante turnos previamente acordados.
A continuación se informa el itinerario de la semana próxima:
Lunes 15 de diciembre
Barrio Luján
SUM de la Sociedad de Fomento Amoroso (A. Barros N° 3950)
Martes 16 de diciembre
Barrio 12 de octubre
Sociedad de Fomento (Calle 13 e Hipólito Yrigoyen)
Miércoles 17 de diciembre
Loma Negra
Club Independiente de VAF (Inmigrantes s/n)
También se dispondrá un puesto de vacunación antirrábica.
Jueves 18 de diciembre
Barrio Santa Isabel
Capilla Santa Isabel (Buchardo y Pourtalé)
Viernes 19 de diciembre
Hinojo – Centro Cultural Hinojo (ex Sociedad Italiana)
Turnos previos: Podés sacar turno por llamada o mensaje de WhatsApp al 2284-666400 de 8.30 a 12hs, de lunes a viernes.
Beneficios de la esterilización
En hembras, evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia. Además, previene enfermedades del útero y de transmisión sexual, evita fugas de hembras en celo y peleas entre machos, y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos, evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas, además de enfermedades de transmisión sexual.
Requisitos para castrar a tu animal de compañía
- El animal debe estar acompañado por una persona mayor de 18 años, que debe disponer de toda la mañana para permanecer hasta que finalice el procedimiento.
- El día en que se realiza la cirugía, el animal debe estar en ayunas (12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora previa sin líquidos).
- El animal debe tener collar o pretal y correa, si es un perro. Si es un gato, traelo en una transportadora o bolso ventilado.
- No olvidar de llevar una manta para abrigarlo luego de la cirugía.
Vías de comunicación
Atención al público y turnos de castraciones: lunes a viernes de 07:30 a 13:00 horas.
- 2284 666400 (Mensajes y llamadas, sólo WhatsApp).
- 2284 579825 (Línea fija).
- Atención Veterinaria: lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas, por orden de llegada. (Av. Urquiza 5493)