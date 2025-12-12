El Quirófano Veterinario Móvil continúa con su recorrido por barrios y localidades del Partido

El Municipio de Olavarría, informa que el Quirófano Veterinario Móvil continúa con su recorrido por distintos barrios de la ciudad y localidades del Partido, ofreciendo de manera gratuita el servicio de esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas, en el marco de la campaña “Querer es Cuidar”.

Se recuerda que la modalidad de atención es mediante turnos previamente acordados.

A continuación se informa el itinerario de la semana próxima:

Lunes 15 de diciembre

Barrio Luján

SUM de la Sociedad de Fomento Amoroso (A. Barros N° 3950)

Martes 16 de diciembre

Barrio 12 de octubre

Sociedad de Fomento (Calle 13 e Hipólito Yrigoyen)

Miércoles 17 de diciembre

Loma Negra

Club Independiente de VAF (Inmigrantes s/n)

También se dispondrá un puesto de vacunación antirrábica.

Jueves 18 de diciembre

Barrio Santa Isabel

Capilla Santa Isabel (Buchardo y Pourtalé)

Viernes 19 de diciembre

Hinojo – Centro Cultural Hinojo (ex Sociedad Italiana)

Turnos previos: Podés sacar turno por llamada o mensaje de WhatsApp al 2284-666400 de 8.30 a 12hs, de lunes a viernes.

Beneficios de la esterilización

En hembras, evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia. Además, previene enfermedades del útero y de transmisión sexual, evita fugas de hembras en celo y peleas entre machos, y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos, evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas, además de enfermedades de transmisión sexual.

Requisitos para castrar a tu animal de compañía

El animal debe estar acompañado por una persona mayor de 18 años, que debe disponer de toda la mañana para permanecer hasta que finalice el procedimiento.

El día en que se realiza la cirugía, el animal debe estar en ayunas (12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora previa sin líquidos).

El animal debe tener collar o pretal y correa, si es un perro. Si es un gato, traelo en una transportadora o bolso ventilado.

No olvidar de llevar una manta para abrigarlo luego de la cirugía.

Vías de comunicación

Atención al público y turnos de castraciones: lunes a viernes de 07:30 a 13:00 horas.