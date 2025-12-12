Inscripción abierta para un nuevo curso virtual de Manipulación Segura de Alimentos

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Seguridad Alimenticia, informa que se encuentra abierta la inscripción para un nuevo curso de Manipulación Segura de Alimentos-modalidad virtual, que será el primero del 2026.

Se detalló que el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el domingo 4 de enero de 2026 inclusive. La capacitación se iniciará el miércoles 7.

Personas interesadas deberán anotarse a través de un formulario disponible en el sitio web del Municipio, al que se accede en el apartado “Mi Olava”, en la parte superior de la página, que redirecciona al detalle de gestiones y trámites, donde se encuentra disponible el formulario de “Cursos Manipulación Segura de Alimentos”.

Desde el área se aclaró que para anotarse es requisito indispensable contar con un correo electrónico de Gmail, ya que en esa casilla recibirán un mail con las indicaciones para poder acceder al aula virtual.

Se trata de una propuesta virtual, gratuita y autogestionada que finalizará con la aprobación de una evaluación virtual, que permite la obtención del carnet de manipulador de alimentos.

¿Quién debe obtener el carnet de manipulador?

Toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o enajenen alimentos, o sus materias primas. El carnet es obligatorio para quienes trabajan en autoempleo, en relación de dependencia y/o quienes son titulares de las razones sociales que tiene a cargo establecimientos productores/elaboradores de alimentos registrados y habilitados en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué alcance tiene el carnet de manipulador?

El carnet de manipulador tiene validez en todo el territorio nacional y tiene una vigencia por el plazo de 3 años.

¿Cómo acceder al carnet si tengo el certificado oficial de manipulación?

Los capacitados que hayan aprobado el curso con anterioridad al 2019 o cuyos carnets de manipuladores se encuentren vencidos o próximos a vencer, podrán acceder al carnet oficial de manipulador de alimentos mediante la aprobación de una evaluación, para lo cual deberán realizar la inscripción de la forma anteriormente detallada indicando que ya han realizado el curso previamente.

Ante dudas o consultas comunicarse por mail a [email protected] o al teléfono 2284-616993 de lunes a viernes de 08:00 a 13:00hs.