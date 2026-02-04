Enero récord para bomberos: las salidas se duplicaron y promediaron más de ocho intervenciones diarias

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría cerró enero de 2026 con estadísticas que reflejan un inicio de año de extrema exigencia operativa. Según los datos oficiales de la institución, se registraron un total de 264 intervenciones, una cifra que representa más del doble de los servicios prestados en diciembre pasado. Este volumen de actividad arroja un promedio de 8,5 salidas diarias durante los 31 días del mes.

El informe mensual subraya que el mayor foco de trabajo estuvo centrado en los incendios, alcanzando niveles especialmente elevados incluso para la temporada de verano. La labor de las dotaciones se repartió entre siniestros de pastizales, incendios estructurales y de vehículos. Estas tareas, sumadas a rescates, accidentes viales y servicios especiales, demandaron un total de 5.700 horas operativas de trabajo por parte del personal.

En cuanto a la logística, el balance de la entidad destaca un alto consumo de recursos, principalmente en combustible, debido a la cantidad de salidas y los traslados a grandes distancias hacia zonas rurales y rutas. La permanencia en los incendios forestales, que requieren relevos constantes y el uso intensivo de unidades cisterna y herramientas específicas, marcó la dinámica de un mes con actividad sostenida en múltiples frentes. (En Línea Noticias)