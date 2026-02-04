Con Olavarría en la agenda, NTVG realiza la presentación oficial de «Florece en el caos»

Tras el cierre de su tour por los 30 años en el Estadio UNO de La Plata, la banda uruguaya No Te Va Gustar (NTVG) confirmó el inicio de una nueva gira mundial que incluirá presentaciones en Argentina y otros doce países de Latinoamérica y Europa.

La Gira Internacional 2026, marcará la presentación oficial de Florece En El Caos en escenarios de Latinoamérica y Europa.

Olavarría, después de varios años, vuelve a ubicarse en la agenda de la banda uruguaya.

El grupo regresa a los escenarios con un espectáculo renovado para presentar las canciones de su último álbum de estudio. La gira ya tiene fechas ratificadas en Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Alemania y España.

Los uruguayos regresan a Olavarría de la mano de la productora local Morella y se presentará en el Maxigimnasio del Club Estudiantes, un lugar conocido por la banda y sus fanaticos.

La presentación en Olavarría será el próximo 28 de abril.

Las entradas están a la venta en www.articket.com.ar

Para la compra de los tickets hay distintas promociones: 3 cuotas sin interés con Favacard, debito y crédito e todos los bancos, debito y crédito en 3, 6 y 12 cuotas con Modo y Apps Bancaria, Mercado Pago (Dinero En cuenta) y Promo Banco Provincia en hasta 4 cuotas sin interés.

Además se informó que se venden entradas anticipadas limitadas en efectivo en los siguientes puntos: La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata, FAVA Casa Central:Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata, ADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea y TecnoCentro: Rivadavia 3065 – Olavarría