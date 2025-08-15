Finde XL: Habrá una edición extra de CoNverSo

Daniel Fitte nació en 1960, vive y trabaja en Sierras Bayas. Es un artista plástico con todas las letras, un artista plástico hecho y derecho.

Uno de los artistas de la ciudad que tiene mucho para contar y que, además, no le saca el cuerpo a referirse a la adversa realidad que atraviesa Argentina.

Daniel Fitte tiene maestros y no se olvida de ellos: durante la entrevista cuenta la incidencia que tuvieron en su vida Miguel Ángel Galgano, Jorge Melo y Diana Aisenberg.

Pero además durante algo más de 60 minutos en un clima de absoluta intimidad, Daniel Fitte desarrolla la charla en el marco de la localidad de Sierras Bayas, esa localidad en la que transitan sus días y además desarrolla su faceta de formador dado que además dirige la Escuela Municipal de Artes Plásticas.

enlineanoticias.com.ar

Daniel Fitte expone desde el año 1985 en el país y en el extranjero, en muestras individuales y colectivas. En 1990 recibió una distinción de la Municipalidad de Olavarría por su aporte a la cultura olavarriense, posteriormente una beca de la Fundación TRAMA destinada a artistas gestores.

Desde el 2005 hasta el 2010 coordinó el Espacio de Arte Miguel A. Galgano en Insurgente Espacio de Interacción Cultural, Olavarría.

Ilustró los libros Alma Rusa, El Espectador Inmortal y Pequeño ABC del derrumbado ilustrado escritos por Guillermo Del Zotto. En la actualidad, es el ilustrador de las tapas de los libros de ediciones independientes del altillo.

Inauguró en 2010, a través de un proyecto comunitario con Rotary Club Sierras Bayas y el apoyo de instituciones, empresas y particulares, el Monumento Homenaje al Trabajador del Cemento en Sierras Bayas y en 2011 la obra Sendero de la memoria para la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro, emplazada en el Campus Universitario de Olavarría.

Todo esto es una breve reseña, aunque en el desarrollo de este nuevo episodio de CoNverSo se conocerán otros aspectos de una artista del que nadie duda.