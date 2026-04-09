Olavarría será sede de la 8va jornada de seguridad e higiene en el trabajo

El Colegio de Ingenieros Distrito III, en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, llevarán adelante la 8va Jornada de Seguridad & Higiene en el Trabajo. El evento se desarrollará bajo el lema «Prevención Inteligente, innovando en Seguridad e Higiene» y ha sido declarado de interés provincial por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro tendrá lugar el próximo 30 de abril, a partir de las 08:30 horas, en la sede del Colegio de Ingenieros Distrito III, ubicada en Álvaro Barros 2946.

Objetivos y alcances

La jornada busca promover la actualización profesional, generar espacios de intercambio interdisciplinario y fortalecer el vínculo entre instituciones, empresas y profesionales del sector. Asimismo, se analizarán los desafíos actuales del ejercicio profesional y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la prevención.

Programa de actividades

La actividad comenzará por la mañana con la acreditación y un panel de apertura a cargo de autoridades provinciales y locales.

09:30 hs: Panel Interdisciplinario sobre incumbencias y perfiles profesionales, con la participación del Ing. Oscar Espinosa (FIO), la Inga. Gianina (Distrito III) y los ingenieros Franco Temoche, José Luis Segura y Luis Arrien.

Panel Interdisciplinario sobre incumbencias y perfiles profesionales, con la participación del Ing. Oscar Espinosa (FIO), la Inga. Gianina (Distrito III) y los ingenieros Franco Temoche, José Luis Segura y Luis Arrien. 11:00 hs: Panel de Empresas centrado en la experiencia de implementación del servicio de Seguridad e Higiene.

Panel de Empresas centrado en la experiencia de implementación del servicio de Seguridad e Higiene. 14:00 hs: Presentación del ORP Congreso Internacional.

Presentación del ORP Congreso Internacional. 14:30 hs: Panel de la empresa Bluered sobre trabajos en altura.

Panel de la empresa Bluered sobre trabajos en altura. 15:00 hs: Panel de Ejercicio Profesional con asesores legales del Colegio de Ingenieros.

Panel de Ejercicio Profesional con asesores legales del Colegio de Ingenieros. 16:00 hs: Panel de Inteligencia Artificial en la Gestión de la Seguridad e Higiene: alcances y responsabilidades.

El cierre de la jornada está previsto para las 17:00 horas con la presencia de autoridades de la Facultad de Ingeniería y del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.