El Dr. Gastón Seambelar denunció reiterados hechos de violencia en la guardia de pediatría

​El médico pediatra Gastón Seambelar utilizó sus redes sociales para visibilizar una preocupante situación que atraviesa el personal de salud en la guardia de pediatría del Hospital Municipal de Olavarría. Según expresó el profesional, se registran episodios de violencia verbal y física de manera frecuente contra el equipo de trabajo.

​A través de un posteo, Seambelar manifestó la necesidad de frenar estos comportamientos: «Basta de violencia en la guardia de pediatría», reclamó. En su publicación, detalló que médicas, enfermeras y secretarias sufrieron agresiones físicas y verbales, además de un hostigamiento que se incrementa de forma constante.

​En diálogo con este medio, el profesional de la salud confirmó que los incidentes no son hechos aislados, sino que se repiten con regularidad. «Hay un estado de hostigamiento permanente con maltratos que llegan a violencia verbal y física», aseguró Seambelar.

​Al ser consultado sobre la periodicidad de estos ataques, el médico indicó que «anoche ocurrió otra vez» y remarcó que, mientras el maltrato es una constante diaria, las agresiones físicas se producen con frecuencia.

​En su mensaje público, comparó la situación local con los escenarios de mayor conflictividad del conurbano bonaerense y advirtió sobre la incertidumbre que genera este clima laboral para todo el personal de salud afectado.