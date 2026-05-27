El Concejo Deliberante se prepara para una doble jornada legislativa clave: tratarán la rendición de cuentas 2025

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría mantendrá este jueves 28 de mayo una intensa actividad en el recinto, con la realización consecutiva de la 6° Sesión Ordinaria y una Sesión Especial clave para el tratamiento de los números municipales.

A partir de las 9:00, se dará inicio al sexto encuentro ordinario del período legislativo actual. Entre los temas más destacados que ingresarán formalmente para su tratamiento parlamentario se encuentra el proyecto de ordenanza impulsado por el Departamento Ejecutivo para la creación de la Guardia Urbana Municipal de Olavarría.

Asimismo, tomará estado parlamentario una iniciativa del bloque La Libertad Avanza que busca modificar el artículo 5 de la Ordenanza 4213/17, referente a la Comisión de Infraestructura Rural. El Ejecutivo también elevará para su convalidación la adjudicación de ofertas a las firmas Droguería Comarsa S.A. y Biasucci S.R.L. con el fin de adquirir sueros destinados al Hospital Municipal, así como la compra de medicamentos de uso habitual a Farmacia Fernandez SCS.

Por decisión de la Comisión de Labor Parlamentaria, se incluyó de forma complementaria el ingreso y tratamiento de un proyecto de ordenanza para convalidar los excesos de gastos correspondientes al ejercicio económico de 2024. En la misma sesión, se tratará en conjunto un paquete de despachos de comisión vinculados a donaciones de inmuebles a favor de diversos particulares de la ciudad y de la localidad de Sierras Bayas.