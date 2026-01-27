Wamani, el cóndor andino nacido en La Máxima, fue trasladado a Temaikén como paso previo a su liberación

El pichón de cóndor andino Wamani, nacido en el Bioparque Municipal La Máxima, fue trasladado en las últimas horas al bioparque Temaikén, en Escobar, como parte del Programa de Conservación que prevé su futura liberación en el sur del país.

El traslado se concretó durante el último fin de semana y estuvo a cargo de una delegación integrada por personal del Polo Educativo y Recreativo Municipal y del Bioparque La Máxima. Una vez en Temaikén, el ejemplar fue sometido a los controles sanitarios correspondientes, paso indispensable dentro del protocolo del programa.

Según lo previsto, Wamani será derivado posteriormente al Ecoparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otra de las instancias contempladas en el Programa de Conservación del Cóndor Andino, que se desarrolla de manera articulada entre distintas instituciones del país.

En el marco de este programa, todos los cóndores criados bajo este esquema son liberados en el sur argentino, con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de ecosistemas autóctonos y a la recuperación de una especie emblemática que se encuentra amenazada.

Wamani nació el 25 de diciembre de 2024, luego de 59 días de incubación, y recibió el cuidado constante de sus padres Curá y Rawson, la pareja de cóndores que habita en la condorera del bioparque. El nombre fue elegido a través de una encuesta abierta que contó con una importante participación de la comunidad local.

Se trata del cóndor número 21 nacido en el marco del programa de reproducción y conservación de la especie, un dato que vuelve a poner en valor el proceso reproductivo de la pareja y el trabajo de seguimiento y cuidado que realizan los profesionales del lugar.

Con este nuevo hito, vuelve a tomar fuerza la consigna “Olavarría cuna de cóndores”, que resume el aporte sostenido de la ciudad al Programa Nacional de Conservación del Cóndor Andino.