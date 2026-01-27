Desde Olavarría la familia de Alan Salvaresqui juntará firmas para pedir por la baja de la imputabilidad

La familia del olavarriense Alan Salvaresqui anunció que desde nuestra ciudad se juntarán firmas para pedir por la baja de la imputabilidad, un debate que el gobierno nacional volvió a poner en escena al anunciar que la reforma de la Ley Penal Juvenil será tratada por el Congreso y en sesiones extraordinarias.

En el inicio de este año, Alan Salvaresqui fue víctima de un violento episodio que ocurrió en la zona de General Paz y 25 de Mayo de Olavarría.

Dentro de las personas imputadas por el gravísimo hecho hay un menor de edad, y sobre él están puestos los reclamos de justicia de la familia.

«En Olavarría nos estamos organizando para juntar firmas y acompañar este reclamo colectivo. Exigimos que la Ley Jeremías salga a la luz y se cumpla», adelantó la familia de Alan Salvaresqui al anunciar que pedirán por la sanción de la denominada «Ley Jeremías».

«No podemos seguir mirando para otro lado, No podemos aceptar la impunidad, las víctimas y sus familias merecen justicia real», afirmaron familiares y amigos de Alan al difundir, este martes, un mensaje de adhesión a la decisión de bajar la edad de imputabilidad.

Agregaron, «nos sumamos al pedido de justicia por Jeremías y también por Alan Salvaresqui, víctima de una violencia brutal que no puede quedar impune.»

«El silencio también es complicidad», afirmaron los familiares de Alan quienes invitaron a todos los olavarrienses a estampar su firma.

