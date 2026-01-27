Cierra el Banco Santander en Roque Pérez

El Banco Santander cerrará su sucursal de Roque Pérez y el último día hábil de marzo será el final de la atención al público en esa localidad. La decisión se enmarca en el plan de reestructuración nacional que la entidad viene aplicando desde septiembre, con eje en la digitalización de servicios y la reducción de personal.

A partir de abril, los clientes de Roque Pérez deberán trasladarse hasta Lobos para realizar trámites presenciales, que pasará a ser el punto de atención bancaria más cercano. Sin embargo, la continuidad de esa sucursal también genera incertidumbre, ya que el banco viene avanzando con cierres en distintas localidades del país y no existen garantías de que Lobos no sea alcanzada por la misma política.

El proceso de reducción de sucursales ya impactó en San Miguel del Monte, en varios puntos de La Matanza y en distintas ciudades de Santa Fe y Salta.

La estrategia del Santander no distingue entre grandes centros urbanos y pueblos pequeños, donde la atención bancaria presencial cumple un rol clave para jubilados, comerciantes y productores rurales.

Desde la entidad informaron que los clientes podrán continuar operando a través de canales digitales, aunque esta alternativa no cubre todas las necesidades.