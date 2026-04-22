Productores y trabajadores rurales denuncian el estado de los caminos tras las lluvias en Olavarría

A través de una serie de videos enviados a la redacción de En Línea Noticias, productores y trabajadores rurales visibilizaron la crítica situación de la red vial en distintos puntos del partido tras las últimas precipitaciones. Los registros muestran tramos completamente cubiertos por el agua y vehículos con serias dificultades para avanzar.

Uno de los sectores más afectados es el que une Olavarría con Pourtalé. Trabajadores alambradores que circulan por la zona del paso a nivel del parque eólico hacia El Chileno manifestaron que el panorama es desolador. «Es triste que para ir a trabajar o volver tenés que caminar adelante de la camioneta para saber si se puede pasar o si se te llena de agua adentro», señalaron.

Por otro lado, vecinos de la zona de Santa Luisa compartieron imágenes del camino hacia El Luchador. Según indicaron, con un registro de 50 milímetros el trazado quedó anegado, complicando incluso el traslado de urgencias. «Tuvimos que salir de urgencia en el auto y nos entró agua adentro, luchando en el barro y el agua», relataron los damnificados.

Los usuarios rurales exigen que las autoridades responsables se hagan cargo de la situación para garantizar la transitabilidad mínima necesaria en las zonas de producción.