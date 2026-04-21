El HCD debatira un aumento del agua que podría alcanzar entre el 119.4% al 132.88 %

El Honorable Concejo Deliberante se encamina a tratar un incremento en la tarifa del servicio de obras sanitarias que superaría el 120%. Si bien inicialmente el Departamento Ejecutivo había planteado un «escenario» con un ajuste menor, una reciente rectificación del Gobierno Municipal aceptó los planteos de la cooperativa, lo que elevará el porcentaje final, y se espera que en el corto plazo sea debatido en sesión ordinaria.

En una primera instancia, el Municipio realizó una auditoría sobre la solicitud de aumento de Coopelectric. En ese análisis, el Ejecutivo arribaba a un número significativamente menor al pedido por la concesionaria: mientras la cooperativa solicitaba un 106,92%, el municipio estimaba un 63,47%.

Esta diferencia radicaba en tres puntos clave que el Municipio, en principio, se negaba a reconocer: Mano de obra: No se contabilizaba el reemplazo de personal jubilado o retirado, bajo el argumento de que el servicio funcionaba con normalidad, incobrables: El Municipio pretendía mantener el tope histórico del 10%, mientras que la cooperativa acreditaba una incobrabilidad del 22%, mantenimiento y servicios: Se aplicaban ajustes basados estrictamente en el índice I.P.C., rechazando pretensiones superiores.

Sin embargo, a través de una nota ingresada en las últimas horas en la comisión de Legislación, el Ejecutivo dio marcha atrás. En dicha nota, se reconoce la necesidad de cubrir las vacantes de personal para no afectar la calidad del servicio y se acepta el porcentaje de incobrabilidad del 22% planteado por Coopelectric.

El cálculo final: ¿120% de incremento o mas?

Al reconocer la base del 106,92% que solicitaba la cooperativa (calculada a valores de noviembre), el nuevo proyecto suma la actualización por inflación de los meses subsiguientes.

El esquema de actualización alternativa considera la variación del índice de precios desde noviembre hasta marzo inclusive. Bajo un análisis de sumatoria simple, el incremento se ubica en el 119,47%, aunque si el cálculo se aplica de forma compuesta, el impacto final se elevaría al 132,88%. De este modo, el proyecto que ingresará a labor parlamentaria para ser tratado en el recinto contempla un aumento que, en cualquier caso, superará el 120%.

Este será el despacho que los concejales deberán analizar para definir el nuevo cuadro tarifario del servicio de agua y cloacas en Olavarría.