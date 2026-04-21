CoNverSo | Ep. 56: La historia de Rosana Castelli, la historia de La Galana

Este miércoles 22 de abril se estrena el episodio N° 56 de CoNverSo el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias que conduce Fabricio Lucio y dirige Jorge Alberto Scotton. En esta nueva entrega: Rosana Castelli, dueña de La Galana.

La historia de Rosana Castelli y su esposo, Jorge Ruiz, es un testimonio de resiliencia y visión empresarial en Olavarría. En esta entrevista, Rosana no solo cuenta una historia sino que además mantiene vivo lo hecho por Jorge, hoy fallecido.

Todo comenzó en 1989, un año marcado por la inestabilidad económica y despidos masivos en Cerro Negro, donde Jorge trabajaba en el área de ingeniería. Ante la adversidad y con Rosana embarazada de su primera hija, la pareja tomó la decisión de emprender para asegurar su futuro: «No vas a trabajar hasta que no tengamos algo propio», recordó Rosana sobre aquella charla definitiva.

En aquellos empezaron en el rubro de la panadería y desde allí no pararon hasta que lograron consolidar La Galana, emblemático comercio del microcentro olavarriense

Rosana, contadora de profesión, alternaba en ese entonces tres empleos para sostener la economía familiar mientras proyectaban el negocio. Sin conocimientos previos en el rubro, pero con el apoyo fundamental de Dionisio Elbey, alquilaron su primera panadería en la zona de Ituzaingó y Colón.

«Fue a golpe y porrazo», afirma Rosana al recordar los inicios donde Jorge aprendió a fabricar pan, repartir y atender, llegando incluso a vender su auto para comprar el primer camión de harina y asegurar la materia prima ante la inflación.

El crecimiento fue constante y «paso a paso». En 1991 inauguraron La Esperanza y, finalmente, en 1997 dieron el gran salto al centro con la compra de La Galana.

Este último paso implicó un enorme desafío financiero y una exposición mayor, pero consolidó a la empresa como un referente local.

Hoy, La Galana es una empresa familiar donde los tres hijos varones de Rosana trabajan junto a ella, manteniendo la esencia de la elaboración propia.

Recientemente, el local atravesó una renovación integral que incluyó desde la estética hasta la incorporación de tecnología de punta y líneas de productos sin TACC y pastelería fina, demostrando que, para Rosana, la inversión es la única vía para seguir creciendo.