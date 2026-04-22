Gustavo Javier Centineo (Q.E.P.D.)

Falleció en Capital Federal el día 20 de abril de 2026 a los 55 años de edad. Su esposa Marcela Macrini; sus hijos Matias, Paloma y Sofia; su mamá Teresa Gullotti; su hermana Marcela Centineo y demás familiares participan su fallecimiento.

GUSTAVO JAVIER CENTINEO nació en Olavarría, era empleado y vecino del barrio Hipólito Yrigoyen. Sus restos son velados en España 2942, departamento F, desde las 7:00 del miércoles. Tras el responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 22 de abril a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric.