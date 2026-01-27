Liga Federal: Franco Piccinelli la primera ficha de Estudiantes

Fuente y foto: Prensa Club Estudiantes

Franco Piccinelli será la primera ficha mayor de Estudiantes para la próxima edición de la Liga Federal de Básquet, certamen en el que el Bata volverá a competir a nivel nacional.

Ala-pívot y jugador formado íntegramente en el club, Piccinelli representa uno de los casos más claros de identidad albinegra. Surgido de las divisiones formativas, defendió la camiseta de Estudiantes durante toda su carrera y nunca jugó para otra institución, un dato que refuerza su peso simbólico dentro del plantel.

En lo deportivo, se trata de un jugador completo, con lectura de juego, presencia física y capacidad para aportar tanto en ataque como en defensa. En el último Pre-Federal fue uno de los más regulares y determinantes del equipo, y sostuvo un rol protagónico en la Primera Local, aportando puntos, carácter y compromiso.

Con su confirmación, Estudiantes apuesta a la continuidad y al sentido de pertenencia de cara a una Liga Federal exigente, que reúne equipos de todo el país y en la que el conjunto olavarriense buscará ser protagonista.

El armado del plantel continúa y en los próximos días se esperan nuevas definiciones, tanto en relación a jugadores como al cuerpo técnico, en el marco de la planificación para afrontar una nueva temporada nacional.