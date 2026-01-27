El laboratorio municipal de medicamentos retomó la producción y cubrirá la demanda de cortisona por dos años

El Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” puso en marcha su producción correspondiente a 2026, con la elaboración de un lote de 2.700 unidades de crema de cortisona, cantidad que permitirá cubrir la demanda del sistema público de salud de Olavarría por los próximos dos años.

La producción se inició en las últimas semanas y forma parte del trabajo sostenido que se desarrolla desde el laboratorio hospitalario, orientado a garantizar el abastecimiento de medicamentos esenciales para la atención sanitaria local.

Además de la crema de cortisona, desde el área confirmaron que durante el año también se elaborarán otras formulaciones de uso habitual, como cremas de vitamina A, clotrimazol y gentamicina, además de jarabes y soluciones, que abastecen distintas áreas del sistema público de salud.

Otro de los puntos relevantes del cronograma de trabajo para 2026 es la producción de comprimidos, una actividad que había sido retomada en 2025 luego de siete años de inactividad. Entre los medicamentos que se producen bajo esta modalidad se encuentran paracetamol, ibuprofeno y diclofenac, analgésicos de uso frecuente en la atención médica.

La reactivación y continuidad de estas tareas fue posible a partir de inversiones realizadas en los últimos años, que incluyeron nuevo equipamiento y el reacondicionamiento de espacios del sector de laboratorio, permitiendo ampliar la capacidad productiva y sostener el abastecimiento de medicamentos básicos.