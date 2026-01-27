Bolívar: Inician una importante campaña para retirar vehículos abandonados en la vía pública

Fuente: Diario La Mañana

La Municipalidad de Bolívar puso en marcha una importante campaña que tiene como objetivo remover automóviles en estado de abandono que se encuentran en la vía pública.

Se informó que sólo en el inicio de la campaña ya se han removido 15 vehículos.

La iniciativa había sido anunciada semanas atrás y contempla la identificación de vehículos en presunto estado de abandono, la notificación a sus propietarios y, en caso de incumplimiento, la intervención municipal para su retiro.

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento se realizaron 25 notificaciones, lo que derivó en el retiro voluntario de once unidades por parte de sus dueños, mientras que otros cuatro vehículos debieron ser secuestrados por encontrarse en situación de abandono, elevando a quince el total de autos removidos.

El programa es llevado adelante de manera conjunta por distintas áreas municipales y se aplica en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de liberar espacios de uso público ocupados por vehículos en desuso.

Desde el Municipio indicaron que el procedimiento continuará con nuevas notificaciones, en el marco de la normativa vigente que regula este tipo de intervenciones en la vía pública.