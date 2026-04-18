José «Bocha» Ciantini presentó su libro: un testimonio de lucha y optimismo

Imagenes Mauricio Latorre

El ex piloto de Turismo Carretera, José «Bocha» Ciantini, encabezó este viernes la presentación de su libro titulado «A tiempo». El evento tuvo lugar en Danto Café Bar, luego de que el balcarceño realizara una recorrida por el Museo Hermanos Emiliozzi.

Durante el encuentro, Ciantini estuvo acompañado por el subsecretario de Deportes de la Municipalidad, Juan Pablo Arouxet, quien asistió en representación del Intendente Municipal. El funcionario destacó la integridad del deportista y agradeció el gesto de «compartir lo vivido y lo aprendido con los demás».+1

El deporte como preparación para la vida

En un diálogo cargado de emoción, el «Bocha» se refirió al proceso que atraviesa desde hace más de tres años, tras recibir un diagnóstico de cáncer. «El pronóstico a lo primero eran 6 meses», recordó, subrayando la importancia de mantener una mirada positiva y optimista ante la adversidad.+1

Ciantini vinculó su capacidad de resiliencia con su trayectoria en el automovilismo:

«El deporte me ha preparado para poder sobrellevar desde accidentes a malos resultados, falta de presupuesto, adversidades o injusticias. Para trascender hay que superarlas, y en la vida y en las enfermedades también son así».

El ex piloto remarcó que, a pesar de los momentos difíciles y dolorosos, decidió no esconder la situación y «llamar a las cosas por su nombre» a través de sus redes sociales, lo que generó una trascendencia notoria que lo impulsó a dejar su testimonio por escrito.+1

Fin solidario

La presentación de «A tiempo», obra escrita junto a Pablo Vignone, tiene un marcado carácter benéfico. Lo recaudado por la venta del libro será destinado a Lalcec Olavarría y a la entidad Protección a la Infancia de Balcarce.