A medianoche finalizó el operativo por la amenaza de bomba en El Fortín: descartaron la presencia de artefactos

Tras la evacuación preventiva realizada durante la noche del viernes en el club El Fortín, el operativo de seguridad culminó con la intervención de peritos especialistas en Explosivos de la ciudad de Azul, quienes confirmaron que no se hallaron elementos de peligro en el predio de la avenida Urquiza.

Luego de que el personal del Comando de Patrullas Olavarría asegurara el lugar y estableciera un perímetro de 150 metros, el escuadrón especializado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires tomó el control de la escena para realizar el rastrillaje técnico.

De acuerdo con el parte oficial de la policía, el procedimiento inició a las 23:15 horas con el inicio de las tareas de inspección y búsqueda en las instalaciones donde se encontraban las 250 personas que fueron evacuadas. A las 23:50 horas finalización del operativo con resultado negativo, tras recorrer cada sector del club sin detectar explosivos.

Una vez garantizada la seguridad del edificio, se dieron por concluidas las maniobras de emergencia. El caso permanece bajo la órbita de la UFI N° 7, dirigida por el Dr. Urlezaga, bajo la carátula de Intimidación Pública, mientras se investiga la procedencia de los llamados al 911 que movilizaron a las fuerzas de seguridad. (En Línea Noticias)