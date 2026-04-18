Amenaza de bomba en el Club El Fortín

Se activaron todos los protocolos. Se espera la llegada de Policía de Explosivos de Azul.

Un festival de boxeo que se desarrollaba este viernes en el salón de la avenida Urquiza del Club El Fortín fue interrumpido por una amenaza de bomba, lo que motivó un amplio operativo de seguridad y la evacuación total del lugar.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, había una importante cantidad de público en el interior del salón al momento del alerta, lo que obligó a una intervención rápida para evitar situaciones de riesgo.

En una primera instancia, los asistentes fueron ubicados sobre la vereda frente al salón. Sin embargo, con el correr de los minutos, el operativo se fue ampliando y el personal policial comenzó a desplazar a la gente hacia las esquinas, con el objetivo de establecer un perímetro de seguridad más amplio.

Incluso, uno de los móviles utilizó altavoces para reforzar las indicaciones y solicitar a los presentes que se retiraran completamente de la zona, mientras se aguardaba la llegada de personal especializado.

El alerta había sido emitido a través del sistema de emergencias 911, lo que activó la intervención policial y el posterior pedido de asistencia a la brigada de explosivos de Azul, que deberá realizar la inspección del lugar.

El hecho se registró en el salón de fiestas del club, donde habitualmente se desarrollan este tipo de eventos.