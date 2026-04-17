Los detalles del operativo de seguridad en las escuelas tras las amenazas

Tras una mañana marcada por la incertidumbre debido a reiteradas amenazas efectuadas en al menos seis establecimientos educativos, las autoridades educativas y de seguridad de Olavarría coordinaron un esquema de custodia presencial. La medida buscó establecer con normalidad en el dictado de clases y brindar tranquilidad a las familias y docentes.

La inspectora jefa distrital, Marta Casanella, se refirió a la situación y al impacto que estos hechos generan en el sistema educativo. Al respecto, la funcionaria manifestó: «Estamos trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad para garantizar que los chicos puedan estar en las aulas». Sobre la naturaleza de los incidentes, Casanella señaló que «se están siguiendo todos los protocolos correspondientes ante cada llamado, priorizando siempre la integridad física de los alumnos y del personal».

En cuanto a la organización para afrontar la jornada, la inspectora destacó que «hay una comunicación permanente con el área de seguridad para que la presencia policial sea efectiva y coordinada con los horarios de cada institución».

En este marco, se confirmó el cronograma de servicios de custodia que la policía realizó en los establecimientos afectados, cubriendo los momentos de mayor movimiento de personas: