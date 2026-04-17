Dejan sin efecto una decisión de una Jueza de Olavarría y confirman la elevación a juicio de un resonante robo ocurrido en Bolívar

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul resolvió que el caso por un robo triplemente calificado ocurrido en la ciudad de Bolívar avance a la instancia de juicio oral, al hacer lugar a la apelación presentada por el particular damnificado y revocar el sobreseimiento que había sido dictado en primera instancia.

Ph: Diario La Mañana.

La decisión deja sin efecto lo resuelto por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Olavarría, que en octubre de 2025 había desvinculado a José Ariel Vallejos y Martín Gonzalo Rodríguez del hecho investigado. Ahora, ambos deberán enfrentar el proceso en la siguiente etapa, acusados por un robo agravado por el uso de arma de fuego —cuya aptitud no pudo acreditarse—, cometido en lugar poblado y en banda, y con perforación de un acceso a una vivienda habitada.

El eje del fallo de la Cámara pasa por el criterio con el que debe evaluarse la prueba en esta etapa del proceso. En ese sentido, los jueces remarcaron que no se requiere un grado de certeza plena para avanzar hacia el juicio, sino una probabilidad razonable de que los imputados hayan participado en el hecho.

En ese marco, sostuvieron que “si basta la probabilidad para elevar, no puede bastar la probabilidad para sobreseer”, al cuestionar el criterio aplicado en la instancia anterior. Bajo esa lógica, consideraron prematuro haber cerrado el caso sin permitir que la discusión probatoria se desarrolle en el debate oral.

Al analizar el expediente, la Cámara entendió que existen elementos de cargo suficientes para sostener, al menos de manera preliminar, la hipótesis de la acusación. Entre ellos, valoró especialmente una serie de conversaciones que darían cuenta de vínculos entre los imputados y otras personas involucradas, así como referencias a encuentros previos y a una posible planificación del hecho.

De acuerdo con el fallo, esos elementos permiten sostener una línea investigativa “razonable”, aun cuando algunos aspectos permanezcan controvertidos. Precisamente por eso, indicaron que esas tensiones deben ser resueltas en el juicio, donde rigen principios como la inmediación y el contradictorio.

Los magistrados también remarcaron que el sobreseimiento implica el cierre definitivo del proceso y, por lo tanto, exige un grado de convicción más alto. En cambio, la elevación a juicio constituye una etapa de tránsito, cuyo objetivo es precisamente habilitar el debate completo de la prueba.

Con estos argumentos, la Cámara concluyó que no existía una certeza negativa que justificara el sobreseimiento y que, por el contrario, la duda presente en la causa podía ser despejada en la instancia oral.

De esta manera, el expediente avanzará ahora hacia el juicio, donde se determinará la eventual responsabilidad penal de los imputados por el hecho ocurrido el 10 de abril de 2024, en perjuicio de Mauro Daniel Osvaldo Flores.